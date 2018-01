De virada, Atlético-PR goleia Criciúma O Atlético Paranaense goleou o Criciúma por 5 a 2 de virada, neste domingo, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, e interrompeu uma série de maus resultados no Campeonato Brasileiro. A equipe conseguiu sua segunda vitória em seis rodadas e está com sete pontos. Tico aos 28 e Paulo Baier aos 32 minutos marcaram para o Criciúma. Ilan aos 42 do primeiro e Juliano aos 12, Luciano aos 23, Dagoberto aos 35 e Fernandinho aos 45 do segundo tempo viraram para o Atlético. O Rubro-Negro marcava o Criciúma em seu campo, mas a defesa paranaense facilitava as coisas para o adversário. Na primeira falha coletiva, Tico cabeceou sem marcação para abrir o placar aos 28 minutos. Aos 32, o estreante Juliano cometeu pênalti em Juca, que Paulo Baier converteu. Aos 42 minutos, Ilan marcou de pênalti o primeiro gol do Atlético. No segundo tempo, o zagueiro Rogério Corrêa foi expulso, e o time começou a jogar com mais raça. Aos 12, Juliano aproveitou um rebote da defesa e empatou. Aos 23, Luciano chutou de fora da área e virou o placar. O Criciúma se perdeu na marcação e Dagoberto marcou o quarto gol aos 35. No quinto gol, Fernandinho driblou dois zagueiros, o goleiro e empurrou a bola para a rede. No final do jogo, irritado, o volante Luciano Almeida, do Criciúma criticou sua equipe. "O Criciúma perdeu porque foi um time burro." Ficha Técnica: Atlético-PR: Diego; Alessandro, Juliano, Rogério Corrêa e Ivan; Leomar, Luciano Santos, Kleberson e Adriano; Dagoberto (Fernandinho) e Ilan (Allan Bahia). Técnico: Oswaldo Alvarez. Criciúma: Fabiano; Paulo Baier, Cametá (Saulo), Luciano e Luciano Almeida; Kléber Gaúcho, Alonso (Guilherme), Juca (Paulo César) e Djair; Delmer e Tico. Técnico: Edson Valandro. Gols: Tico aos 28, Paulo Baier aos 32 e Ilan aos 42 do primeiro tempo; Juliano aos 12, Luciano Santos aos 23, Dagoberto aos 36 e Fernandinho aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Cléber Welington Abade (SP). Cartão amarelo: Cametá, Kléber Gaúcho, Ilan e Adriano. Cartão vermelho: Rogério Corrêa. Local: Estádio Joaquim Américo, em Curitiba.