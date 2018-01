De virada, Bahia derrota Goiás por 2 a 1 De virada, o Bahia venceu o Goiás por 2 a 1, neste domingo, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, e somou 14 pontos na classificação geral do Campeonato Brasileiro. O time goiano permaneceu na lanterna do torneio nacional, com apenas seis pontos. Mesmo desfalcado de quatro titulares, o visitante foi um adversário difícil. Na segunda partida do técnico Cuca, o Goiás saiu na frente com gol de Dimba. O Bahia empatou com Nonato e virou com Luiz Fernando, no finalzinho do jogo. Logo aos 3 minutos, o meia Preto saiu machucado. A substituição por Adriano desestabilizou o meio-campo do Bahia. Otacílio errava demais e fazia faltas seguidas, armando o contra-ataque do adversário. O Bahia chegava poucas vezes ao ataque. Em uma delas, Jair bateu forte e a bola foi para fora. Outra chance caiu nos pés de Luiz Alberto, que chutou certo no canto esquerdo e forçou uma boa defesa de Rodrigo Calassa, terceiro goleiro do time, uma vez que o titular Harlei foi suspenso por doping e o reserva Kiko está suspenso. O Bahia ajudou, exigindo pouco de Calassa. O Bahia sofreu o gol aos 30 minutos, depois de mais um erro de Otacílio. O lateral Gustavo deu seqüência à jogada e o cruzamento veio rasteiro no meio da área, onde estava Dimba para marcar. Sem Preto e perdendo do lanterna do Brasileiro, o Bahia se entregou e esteve perto de levar o segundo gol ainda no primeiro tempo. A imagem deste desespero foi a furada do zagueiro Valdomiro, que levantou a perna, não achou a bola e provocou risos da torcida envergonhada. No intervalo, Evaristo trocou Adriano, que entrou mal no lugar de Preto, por Marcelo Nicácio. Logo a 1 minuto o Bahia empatou. Fabiano foi à linha de fundo e cruzou. Marcelo, de cabeça, marcou. O jogo poderia ter terminado assim e seria um resultado justo, mas o zagueiro Luiz Fernando aproveitou cruzamento de Fabiano e desempatou, aos 43 do segundo tempo, dando número finais ao jogo. Ficha Técnica Bahia - Emerson; Fabiano, Luiz Fernando, Valdomiro e Chiquinho; Otacílio, Jair (Neto), Preto (Adriano, depois Marcelo Nicácio) e Luiz Alberto; Cláudio e Nonato. Técnico - Evaristo de Macedo Goiás - Rodrigo Calassa; Gustavo, Fabão, Alexandre e Marcinho (Jeeslei); Cléber (Tiago), Josué, Marabá e Caíco (Auecione); Dimba e Wando. Técnico - Cuca Gols - Dimba, 30 do 1º Nonato 1 e Luiz Fernando 43 do 2º Árbitro: Jorge Rabello Renda e público: não fornecidos Cartões Amarelos - Fabão, Valdomiro, Marabá e Luiz Fernando Local: Fonte Nova classificação