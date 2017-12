De virada, Boca bate Sporting Cristal: 3 a 2 O Boca Juniors derrotou o Sporting Cristal, por 3 a 2, nesta terça-feira à noite, em Lima, Peru, pela partida de ida das oitavas-de-final da Taça Libertadores da América. No jogo de volta, dia 12, em La Bombonera, Buenos Aires, o time argentino joga por uma empate para seguir na principal competição sul-americana. Tévez, aos 30 minutos de jogo, abriu o placar para o Boca. Bonnet, aos 41, e Quinteros, aos 45, ainda da primeira etapa, viraram para o time peruano. Aos 36 minutos do segundo tempo, Calvo empatou a partida. Barros Schelotto, aos 45, garantiu a vitória do atual campeão sul-americano.