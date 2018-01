De virada, Botafogo vence o Olaria O Botafogo sofreu, mas conseguiu vencer o Olaria, por 2 a 1, de virada, em Caio Martins, pelo Campeonato Estadual. O Alvinegro não atuou bem e contou com a sorte para marcar os dois gols. O meia Camacho, que retornou ao time após cumprir suspensão, e o atacante Leandrão foram os principais responsáveis pela vitória. O Botafogo começou pressionando. O atacante Léo marcou, aos 8 minutos, mas o juiz Marcelo de Lima Henrique apontou impedimento. O Alvinegro era melhor em campo quando aos 17, Ricardo Boiadeiro aproveitou uma falha do goleiro Max, que saiu mal do gol, e tocou de cabeça para o fundo da rede, marcando para o Olaria. Com o gol, o Olaria recuou e o Botafogo dominou a partida. Léo perdeu uma boa oportunidade, ao chutar em cima do goleiro Cássio, depois de conseguir driblá-lo. No final, o mesmo Léo, sozinho na pequena área, carimbou a trave, na melhor chance alvinegra na primeira etapa. No segundo tempo, o Botafogo voltou com tudo, mas só conseguiu o empate aos 37 minutos. O volante Almir rolou a bola na cobrança de falta para Camacho. Ele chutou, a bola desviou na zaga, enganando o goleiro Cássio. Quando tudo caminhava para o empate, aos 47, Sandro chutou forte uma falta. Na sobra, Leandrão virou para o Alvinegro. Ficha Técnica: Botafogo: Max; Rodrigo Fernandes (Renatinho), Sandro, Allan e Misso; Túlio, Fernando (Carlos Alberto), Almir e Camacho; Léo (Valdo) e Leandrão. Técnico: Levir Culpi. Olaria: Cássio; Luis Cláudio, Daniel e Santiago; Leandro (Floriano), Magrão, Carlos Alberto, Nilberto e Barbiratto (Michel); Nilo e Ricardo Boiadeiro. Técnico: Sérgio Cosme. Gols: Ricardo Boiadeiro aos 17 minutos do primeiro tempo; Camacho aos 37 e Leandrão aos 47 minutos do segundo tempo. Juiz: Marcelo de Lima Henrique. Cartão amarelo: Allan, Fernando, Leandrão, Nilo, Magrão, Luís Cláudio e Santiago. Cartão vermelho: Fernando. Local: Caio Martins.