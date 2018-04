De virada, Brasil derrota o México nas areias de Copacabana

Em um dia chuvoso no Rio de Janeiro, o Brasil teve que suar muito para bater o México por 6 a 4 em jogo que lhe garante a primeira posição do grupo A da Copa do Mundo de futebol de areia, neste domingo. Para surpresa da torcida que lotava a arena da praia de Copacabana, o México abriu o placar aos 4 minutos com Plata. Aos 9 o Brasil empatou com Buru, mas alguns segundos depois Gonzales voltou a colocar a equipe mexicana na frente. A seleção brasileira conseguiu empatar novamente aos 11 minutos com André, mas quando faltava um segundo para o primeiro intervalo Villalobos fez para o México e deixou claro que o objetivo de sua equipe era alcançar a vitória. A equipe mexicana continuou mandando no confronto e conseguiu ampliar sua vantagem com Cati aos 5 minutos do segundo tempo. Porém, um minuto depois Buru descontou para o Brasil. E a recuperação brasileira veio apenas no terceiro tempo. Logo no primeiro minuto, o veterano Júnior Negão chutou de longe e a bola bateu em um adversário para enganar o goleiro Estrada. O gol da virada do Brasil foi marcado por Bruno de cabeça alguns segundos depois. Mas o melhor viria mais tarde, quando Benjamin ampliou a vantagem brasileira aos 10 minutos ao acertar uma cobrança de falta de muito longe que colocou no ângulo do goleiro mexicano. Agora, o Brasil enfrenta a Rússia nesta terça-feira pela terceira e última rodada do grupo A com o objetivo de vencer para garantir a primeira posição.