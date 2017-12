De virada, Ceará derrota o Bahia Em apenas um minuto, o Ceará virou o jogo e venceu o Bahia, por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Castelão, em Fortaleza. O resultado deixou o time cearense com sete pontos, enquanto o Bahia segue com quatro. O Bahia esteve melhor no primeiro tempo, quando abriu o placar com Leonardo, aos 35 minutos. No final poderia ter aumentado com Robson Luis, que chutou fraco uma penalidade máxima defendida pelo goleiro Marcelo Silva. A virada do Ceará aconteceu no segundo tempo, após forte pressão. Paloma, de pênalti, empatou aos 32 minutos. Um minuto depois, em bela jogada individual, Reinaldo Aleluia driblou dois zagueiros, passou pelo goleiro e virou o jogo.