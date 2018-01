De virada, Chile vence Paraguai por 3 a 2 O Chile assumiu o primeiro lugar no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico, nesta madrugada de quarta-feira, ao derrotar, de virada, o Paraguai, por 3 a 2, em Concepción, Chile, pela quarta e penúltima rodada da competição. Figueredo abriu a contagem para o Paraguai aos 41 minutos do primeiro tempo. Soto, de pênalti, empatou aos 20 da etapa final. Torres colocou os paraguaios em vantagem cinco minutos mais tarde. Beausejour igualou o marcador aos 29 e Leal fez o gol da vitória chilena aos 38 minutos. Com este resultado, os chilenos somam nove pontos, contra sete do Brasil. O Paraguai segue com três, seguido pelo Uruguai, que soma dois. A Venezuela ficou sem nenhum ponto. O Chile volta a jogar nesta quinta-feira contra o Brasil. A seleção de Ricardo Gomes terá de vencer para ficar com o primeiro lugar e garantir vaga no quadrangular final. O segundo e terceiro colocados de cada grupo participarão de uma repescagem.