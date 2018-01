Com virada no final, Avaí ganha do Goiás por 2 a 1 na Ressacada

Em confronto direto para fugir do rebaixamento, neste domingo, o Avaí conseguiu arrancar no final a vitória de virada por 2 a 1 diante do Goiás. A partida, disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis, foi válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time da casa foram marcados por Emerson e André Lima - Bruno Henrique marcou primeiro para os goianos.

Com a derrota, o clube esmeraldino caiu para 15º na tabela de classificação, com 28 pontos, e ainda perto da zona de rebaixamento. O Avaí é o 18º colocado com 26 pontos, apenas um atrás do rival Figueirense, o primeiro fora da zona da degola.

O primeiro tempo foi truncado, com poucas chances de gol. O Goiás jogou praticamente por uma bola e foi eficiente. Aos 28 minutos, Murilo lançou Bruno Henrique na direita. O atacante entrou na área e mesmo marcado tocou no contrapé do goleiro Vagner, que acabou falhando no lance.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Avaí só conseguiu chegar com perigo aos 40 minutos, quando Nino Paraíba pegou sobra na direita, ficou cara a cara com Renan, mas chutou feio, para a lateral.

Na volta do intervalo, o Goiás teve a chance de ampliar logo aos 4 minutos. Liniker recebeu bom passe de Bruno Henrique e ficou cara a cara com Vagner, que fechou o ângulo. A partir daí, o Avaí começou a dominar a partida, mas só conseguiu o gol do empate aos 39 minutos. O zagueiro Emerson subiu alto para colocar a bola de cabeça no canto direito.

E a virada veio no apagar das luzes. Aos 48 minutos, André Lima aproveitou falha do goleiro Renan, que havia defendido um chute de bicicleta de Marquinhos, mas deu bobeira no lance e pagou caro.

Na próxima rodada, o Goiás recebe a Ponte Preta, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 19h30 desta quarta-feira. Já o Avaí faz o clássico catarinense contra o Figueirense no mesmo dia, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 1 GOIÁS

AVAÍ

Vagner; Nino Paraíba, Antonio Carlos, Emerson e Romário; Adriano (Rudnei), Eduardo Neto, Renan Oliveira (Romulo) e Marquinhos; Roberto (André Lima) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina

GOIÁS

Renan; Gimenez, Felipe Macedo, Fred e Diogo Barbosa; Rodrigo, Ygor (Patrick), David, Liniker (Lucas Coelho) e Murilo Henrique (Juba); Bruno Henrique. Técinco: Julinho Camargo

GOLS

Bruno Henrique, aos 28 minutos do primeiro tempo; Emerson, aos 39, e André Lima, aos 48 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS

Eduardo Neto e Antonio Carlos (Avaí); Ygor e Patrick (Goiás)

ÁRBITRO

Bruno Arleu de Araújo (RJ)

RENDA

R$ 57.036,00

PÚBLICO

4.810 pagantes

LOCAL

Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)