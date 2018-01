De virada, Corinthians se classifica O Corinthians cumpriu sem brilho o seu papel de favorito e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista com a vitória sobre o União Barbarense, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Pacaembu. Seu adversário, em dois jogos, será o rival Palmeiras, que arrancou uma classificação heróica em São Caetano. Kléber, que voltou ao time, demonstrou que é fundamental pela precisão de seus cruzamentos e foi o destaque da equipe corintiana. E não demorou para o lateral-esquerdo mostrar que era a melhor opção ofensiva para o Corinthians. Aos 9 minutos, ele invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. A bola passou na frente do gol e nenhum atacante chegou a tempo de empurrá-la para a rede. O mesmo Kléber cruzou na medida para Liedson aos 22 minutos, mas o voleio do atacante foi defendido no susto pelo goleiro Cristiano. No rebote, Leandro se atrapalhou e não conseguiu bater para o gol. Era questão de tempo o Corinthians chegar ao gol pelos pés de seu lateral-esquerdo, mas antes que isso acontecesse veio o susto com o gol do União Barbarense, aos 25 minutos. Enquanto toda a defesa deixava a área depois de cortar um cruzamento, o zagueiro Anderson ficou plantado e deu condição para Gílson Batata sair livre à frente de Doni e marcar de pé direito. A desvantagem poderia perturbar o time corintiano, mas o empate saiu um minuto depois. Kléber - sempre ele - cobrou falta da esquerda e colocou a bola na cabeça de Liedson, no primeiro pau. O atacante cabeceou em cima do goleiro Cristiano, que se atrapalhou com a bola e a deixou entrar. Só faltou Gil em campo para o estrago ser maior por aquele lado. Depois do empate, Jorge Wagner começou a aparecer e a ajudar Kléber na armação das jogadas, como nos tempos em que o lateral combinava com Ricardinho pelo setor esquerdo. O segundo tempo foi completamente dominado pelo Corinthians. O time de Geninho apertou a marcação e encurralou o Barbarense, que não conseguia sair tocando como na primeira etapa. Kléber cobrou uma falta no travessão aos dois minutos e Jorge Wagner perdeu um gol fácil aos 11. O gol da vitória saiu aos 23, num cruzamento de Jorge Wagner que Fábio Luciano completou de cabeça. Se o time do interior ainda tinha alguma esperança de aprontar uma surpresa, deixou de ter naquele momento. E escapou de levar mais gols graças aos erros dos jogadores corintianos nas conclusões. Renato, por exemplo, teve uma chance claríssima aos 28 minutos e só não marcou por querer fazer bonito. Livre, ele deu um toquinho em cima do goleiro Cristiano. Liedson e Jorge Wagner também tiveram boas oportunidades para ampliar a vantagem. O Barbarense teve só uma chance, mas para seu azar o seu Rivaldo não é o verdadeiro. Ele recebeu um cruzamento da esquerda, teve tempo de decidir o que ia fazer, mas fechou os olhos e cabeceou para fora, à direita de Doni. "Muita gente achou que o jogo ia ser fácil para nós, mas não foi. O União Barbarense tem um bom time", afirmou Geninho. Ficha técnica: Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber; Fabinho, Vampeta e Jorge Wagner; Fumagalli (Juliano), Leandro (Renato) e Liedson. Técnico: Geninho. União Barbarense: Cristiano; Alex Lopes, Émerson (Turatto), Romildo e Émerson Ávilla; Luciano Santos, Marquinhos, Rodriguinho (Rivaldo) e Bilu; Romualdo (Paulinho) e Gilson Batata. Técnico: Ivo Secchi. Gols: Gilson Batata, aos 25, e Liedson, aos 26 minutos do primeiro tempo; Fábio Luciano, aos 23 do segundo. Árbitro: Cleber Wellington Abade. Cartão amarelo: Emerson Ávila, Marquinhos, Fabinho e Alex Lopes. Local: Pacaembu.