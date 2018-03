De virada, Coritiba vence o Guarani O Coritiba deu um susto em sua torcida, mas venceu o Guarani por 3 a 2, de virada, sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O resultado deixou o Coritiba com 17 pontos e o Guarani permanece com 15. Rodrigão abriu o placar para o Bugre aos 27 minutos, mas no segundo tempo Tcheco, aos 13, Marcel aos 21 e Lima aos 30 viraram o placar. Aos 46, Rodrigão descontou para o time de Campinas, que completou a quarta derrota fora de casa. Os primeiros minutos foram dominados pelo Coritiba, que logo aos cinco mandou uma bola na trave em um chute de Tcheco. O Guarani optava pelos contra-ataques e aos 24, Wagner roubou uma bola na intermediária, avançou, mas perdeu o gol na frente de Douglas. Aos 27, Edinho Baiano falhou e rebateu uma cobrança de escanteio nos pés de Rodrigão, que abriu o placar. O gol animou mais a equipe campineira, que atacava com perigo e ainda perdeu mais um gol, com Wagner, aos 34 minutos. O Coritiba voltou mais aceso para o segundo tempo, e aos 13, Tcheco empatou com um chute no ângulo direito de Jean. Aos 21, Marcel, que não vinha bem na partida, escorou uma falta cobrada por Tcheco e virou o jogo. Para tentar empatar, o técnico Pepe trocou um zagueiro por Esquerdinha, abriu seu time e logo levou um gol. Em um contra-ataque aos 30 minutos, Lima chutou na trave e ele mesmo aproveitou o rebote. O Guarani ainda descontou nos acréscimos, com Rodrigão aos 46, mas não havia mais nada a fazer. O técnico Pepe lamentou a falta de atitude de seu time. "O Guarani não jogou os trinta minutos do segundo tempo e o Coritiba cresceu e virou o jogo. Agora é tentar ganhar a próxima partida", concluiu. Ficha Técnica Coritiba - Douglas, Danilo, Edinho Baiano e Reginaldo Nascimento; Maurinho (Edu Sales), Roberto Brum, Tcheco (Pepo), Jackson e Adriano; Lima e Marcel (Marco Brito). Técnico: Paulo Bonamigo Guarani - Jean, Paulão, Bruno Quadros e Juninho (Esquerdinha); Simão, Emerson, Reinaldo (Lúcio), Marquinhos e Alex; Wagner (Rinaldo) e Rodrigão. Técnico: Pepe Gols: Rodrigão (27 do 1º) Tcheco (13 do 2º), Marcel (21 do 2º.), Lima (30 do 2º) e Rodrigão (46 do 2º) Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (RJ) Cartões Amarelos: Alex e Rodrigão Público Pagante: 4.828 Renda: R$ 61.162,50 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR) classificação