De virada, Dynamo bate o Revolution e é bicampeão da MLS

O Houston Dynamo bateu o New England Revolution por 2 a 1, de virada, e sagrou-se, neste domingo, bicampeão da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol profissional norte-americana. A equipe de Massachusetts, quatro vezes vice-campeã da competição, abriu o placar com uma cabeçada do artilheiro do time, atacante Twellman, aos 20 minutos do primeiro tempo. A reação dos texanos só veio na segunda etapa. Depois de um bate e rebate na pequena área do Revolution, a bola sobrou para Ngwenya, que, de carrinho, empurrou a bola para o fundo da rede adversária, aos 16 minutos. E a virada veio aos 29, com uma cabeçada forte e certeira do atacante canadense Rosario. Esta foi a segunda vez seguida que o Dynamo foi campeão em cima da equipe de New England.