De virada, Emelec vence River Plate O Emelec assumiu a vice-liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, ao derrotar, nesta quinta-feira, de virada, por 3 a 1, o River Plate, da Argentina, em Guayaquil. Com este resultado, o time equatoriano soma quatro pontos, um a mais que o River. O líder, com nove pontos, é o Deportivo Cali. O Libertad, do Paraguai, só tem um. Fuertes, aos 40 minutos de jogo, abriu o placar para o River Plate. A virada do Emelec veio na etapa final. Pacheco, de pênalti, aos 15, empatou a disputa. Rey, aos 23, e Tenorio, aos 42, definiram a vitória equatoriana.