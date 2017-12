De virada, Flamengo vence Atlético-MG Numa virada espetacular, o Flamengo derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, hoje à noite no Maracanã, e manteve as chances de conquistar uma vaga para a Taça Libertadores da América. O time carioca perdia por 2 a 1 até os 36 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo completou seis partidas sem derrota, cinco delas sob o comando do técnico Waldemar Lemos, e pulou da 12ª para a 9ª posição no Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. O Atlético, com 63 pontos, caiu da 6ª para a 7ª colocação por causa da vitória do São Caetano sobre o Guarani. Apesar da falta de criatividade das duas equipes, o jogo foi muito movimentado e sobrou disposição. O Flamengo tomou a iniciativa e logo no início André Gomes chutou a bola no travessão. A resposta dos mineiros foi rápida, numa finalização de Juninho que Júlio César defendeu com estilo. Aos 13 minutos surgiu o primeiro gol do Flamengo. Luiz Alberto derrubou Andrezinho na área e Edílson cobrou bem o pênalti. A vantagem deu ânimo ao time da casa. Houve um aparente domínio do Rubro-Negro, desfeito pelo lateral Michel, que cobrou falta com perfeição aos 22 para empatar. Sete minutos depois, Fabinho errou saída de bola e deu um presente para Fábio Júnior, que se livrou na corrida do próprio Fabinho e de André Gomes para chutar cruzado e marcar o gol da virada do Atlético-MG. Jean, por duas vezes, e André Gomes desperdiçaram a oportunidade de empatar ainda na primeira etapa. O Flamengo voltou para o segundo tempo mais disposto e pressionou a equipe visitante. Ao mesmo tempo, dava espaços para os contra-ataques. Ainda assim, Edílson e André Gomes perderam gols incríveis. O Atlético passou a tocar a bola, a fim de segurar o jogo. Renato, que entrara no lugar do meia Paulinho, obrigou Júlio César a excelente defesa, aos 35 minutos, a única do goleiro do Flamengo na etapa final. Quando a derrota parecia certa, Jonathas tabelou com Rafael e Yan e completou de esquerda com precisão, aos 38. Mas o Flamengo não se contentava com o empate. Aos 46, Zé Carlos antecipou-se à zaga para dar uma cabeçada certeira, em cruzamento de Yan. Estava selada a bela virada.