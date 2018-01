De virada, Flamengo vence Bangu Não foi fácil, mas o Flamengo bateu o Bangu neste sábado no Estadio Moça Bonita e garantiu o primeiro lugar no Grupo A da Taça Guanabara. O rubro-negro teve de correr muito para conseguir, aos 38 minutos do segundo tempo, virar jogo e ganhar por 3 a 2 do Bangu, que venceu um time grande de pela última vez em 1993, quando bateu o Botafogo. O Bangu abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Aproveitando uma das diversas falhas que a zaga do Flamengo cometeu durante o jogo, Espíndola marcou o primeiro gol - em seu irmão mais novo, o goleiro rubro-negro Júlio César. Aos 25 minutos, o Flamengo empatou com um chute de primeira de Roma. O Bangu passou novamente o Flamengo aos 39 minutos do segundo tempo, com um cruzamento de Espíndola e a finalização de Wellington. Para o segundo tempo, o técnico Zagallo reforçou o ataque rubro-negro, substituindo Alessandro pelo centroavante Adriano. A tática deu certo e o Flamengo empatou novamente aos 18 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque eficiente que terminou com um gol do próprio Adriano. A virada veio aos 38 minutos do segundo tempo. Na cobrança ensaiada de uma falta, a bola bateu na barreira e sobrou para Edílson que, livre na área, girou e marcou o gol. Na comemoração, o jogador Edílson tirou a camisa e foi expulso pelo áritro Edílson Soares da Silva.