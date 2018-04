De virada, Flamengo vence na estreia do Carioca

Sol forte, vários desfalques, um jogador a menos durante cerca de 30 minutos, mas no fim veio o que todos no Flamengo esperavam: vitória sobre o Duque de Caxias por 3 a 2, no Maracanã, na rodada inaugural do Campeonato Carioca, neste domingo. Nada mal para quem atuou com um time desfigurado, sem Adriano, Petkovic e só com cinco atletas do time titular que derrotou o Grêmio e se sagrou campeão brasileiro de 2009.

"Estreamos bem", vibrou o atacante Obina. Foi uma vitória suada. O time da Baixada Fluminense saiu na frente, com Maurinho, na etapa inicial. O Flamengo não jogou rigorosamente nada nos primeiros 45 minutos: o placar era justo.

A postura do Flamengo no segundo tempo, no entanto, foi outra. Em busca do tetracampeonato estadual, a equipe virou rapidamente, com gols dos meias Kleberson e Fierro. O Duque de Caxias não deixou barato e empatou, com John. O Maracanã silenciou. Até porque, naquele momento, o time da Gávea atuava com um jogador a menos: o zagueiro Álvaro havia sido expulso.

Mas o volante Fernando (irmão do meia Carlos Alberto, hoje no Vasco), contratado ao Goiás há poucos dias, garantiu os três pontos do Flamengo. Marcou de cabeça, aos 39 minutos do segundo tempo, e deixou o campo saudado pela torcida.

CONFUSÃO

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e os clubes firmaram acordo na semana passada de que os ingressos seriam vendidos até três horas antes de a bola rolar em jogos do Campeonato Carioca disputados no Maracanã. Mas isso não aconteceu neste domingo. Como muitos torcedores sem entrada chegaram em cima da hora e reclamaram bastante da falta de divulgação do novo sistema de venda, as bilheterias foram abertas.

OUTRO RESULTADO

Em casa, o Friburguense não saiu de um empate sem gols com o Resende, em Nova Friburgo, na estreia das duas equipes do interior no Campeonato Carioca.

FLAMENGO 3 x 2 DUQUE DE CAXIAS

Flamengo - Bruno; Everton Silva, Álvaro, David e Léo Medeiros (Bruno Mezenga); Toró, Willians (Fernando), Kleberson e Fierro; Erick Flores (Vinícius Pacheco) e Obina. Técnico: Andrade.

Duque de Caxias - Getúlio (Jaime); Marquinho, Alê, Tinoco e Gleidson; Maurinho (John), Léo Oliveira (Silva), Leandro e Juninho; Geovane e Marcelo. Técnico: Álvaro Miranda.

Gols - Maurinho, aos 15 minutos do primeiro tempo; Kleberson, aos 5, Fierro, aos 7, John, aos 34, e Fernando, aos 39 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Toró e Everton Silva (Flamengo); Juninho e Alê (Duque de Caxias).

Cartão vermelho - Álvaro (Flamengo).

Árbitro - Péricles Bassols Cortez (Fifa-RJ).

Renda - R$ 351.718,00.

Público - 16.067 pagantes.

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).