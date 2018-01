De virada, Grêmio derrota o Vitória O Grêmio derrotou o Vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e chegou a sete pontos na competição. Apesar de jogar em casa, o time gaúcho teve grandes dificuldades para estabelecer a vantagem no placar. O Tricolor perdeu um jogador ainda no primeiro tempo, quando o volante Emerson foi expulso, e sofreu o primeiro gol do jogo a menos de 20 minutos do final. Mas teve tempo para virar o placar e fez 2 a 1 aos 40 minutos do segundo tempo. Sem forças para superar a eficiente marcação do Vitória, o Grêmio só teve uma chance de gol no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Rodrigo Fabri recebeu um passe de Luís Mário e, da entrada da área, chutou para fora. Perturbados com as dificuldades encontradas em campo, os jogadores gaúchos demonstraram algum descontrole emocional. O goleiro Danrlei não desistiu de um encontrão com Nádson num lance que já estava invalidado e tomou cartão amarelo. Em apenas dois minutos o volante Émerson fez duas faltas violentas. Na segunda, aos 34 minutos, foi expulso. Orientado pelo técnico Tite a insistir nos dribles para forçar as faltas, Rodrigo Fabri conseguiu o que o Grêmio queria aos 17 minutos do segundo tempo, quando foi travado por Marcelo Heleno, que foi expulso. Com o mesmo número de jogadores em campo, o Tricolor passou a pressionar. Mas foi o Vitória que abriu o placar, aos 26 minutos, num contra-ataque em que Nádson foi lançado livre e teve categoria para esperar a saída de Danrlei e encobrir o goleiro gremista. O Grêmio teve forças para superar a nova adversidade. Um minuto depois Luís Mário lançou Gilberto, que acertou uma bomba, sem chances para o goleiro Paulo Musse, e empatou o jogo. Apesar das oito conclusões de Rodrigo Fabri e de duas chances desperdiçadas por Christian e Claudiomiro, foi num lance de sorte que o Grêmio chegou ao gol da vitória. Aos 40 minutos, George, que havia entrado no lugar do vaiado Gavião, cruzou para a área. Pressionado por Luís Mário, o zagueiro Aderaldo tentou afastar e acabou marcando contra. Ficha Técnica: Grêmio: Danrlei; Gavião (George), Ânderson Polga, Claudiomiro e Roger; Amaral, Émerson, Rodrigo Fabri e Gilberto; Luís Mário (Roberto) e Christian (Élton). Técnico: Tite. Vitória: Paulo Musse; Adailton, Marcelo Heleno e Aderaldo; Ramalho, Dudu Cearense, Vander, Zé Roberto e Almir (Alessandro Azevedo); Allann Delon (Maurício) e Nádson (Alecsandro). Técnico: Joel Santana. Gols: Nádson aos 26, Gilberto aos 27 e Aderaldo (contra) aos 40 minutos do segundo tempo. Árbitro: Paulo Henrique Bezerra (SC). Cartão amarelo: Danrlei, Ânderson Polga, Aderaldo, Dudu Cearense, Zé Roberto e Nádson. Cartão vermelho: Émerson e Marcelo Heleno. Renda: R$ 45.145,00. Público: 5.332 pagantes. Local: Olímpico. classificação