De virada, Guarani derrota o Pelotas Debaixo de muita chuva, o Guarani venceu o Pelotas-RS por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, em Pelotas, no Estádio Boca do Lobo, pela primeira partida na Copa do Brasil. O resultado não foi suficiente para evitar a partida de volta, em Campinas, dia 19. Pelo regulamento do torneio, o time visitante que vencer pelo placar de 2 ou mais gols de diferença, não precisa jogar a partida de volta em seu estádio, classificando para a próxima fase. O time gaúcho saiu na frente, com Marco Antônio, aos 43 minutos do primeiro tempo. Mas na segunda etapa a equipe campineira virou. Primeiro com Reinaldo, aos 10 minutos, e depois com Rodrigão, aos 15 minutos. Esse foi o primeiro gol de Rodrigão com a camisa do Guarani. A torcida compareceu em um bom número, mas teve de assistir ao Guarani pressionar e criar as melhores oportunidades de ataque. Aos 20 minutos, o atacante Lúcio chutou forte e a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Alexandre. Aos 35, o meia Alexandre assustou a torcida após mandar uma bola na trave. Mas foi o Pelotas que abriu o placar. Após cobrança de falta para a área, o zagueiro Paulão furou, o goleiro Jean rebateu e a bola sobrou para Marco Antônio, que marcou aos 43 minutos para o Pelotas. Na segunda etapa, o time campineiro voltou no ataque. Logo aos 10 minutos, Lúcio ajeitou a bola na entrada da área para o chute forte de Reinaldo, que acertou o canto esquerdo do gol de Alexandre, igualando a partida. Cinco minutos depois, o lateral Gílson arrancou pela esquerda e cruzou na área, para Rodrigão: 2 a 1. A partida fica dramática, com a expulsão do zagueiro Alexandre, do Pelotas, e com a possibilidade do Guarani marcar mais um gol e evitar a partida de volta. Ficha Técnica: Pelotas: Alexandre; Vinícius, Baggio e Aldinho; Ivo (Maurício), Johny, Marquinhos (Éder), Márcio e Clebinho; Washington e Marco Antônio. Técnico: Guilherme Macuglia. Guarani: Jean; Patrício, Paulão, Bruno Quadros e Gílson; Émerson, Reinaldo (Érick), Alexandre (Creedence) e Marquinhos; Lúcio (Wágner) e Rodrigão. Técnico: Giba. Gols: Marco Antônio aos 43 minutos do primeiro tempo; Reinaldo aos 10 e Rodrigão aos 15 minutos do segundo tempo. Juiz: Paulo H. G. Bezerra. Cartão amarelo: Jean, Maurício e Ivo. Cartão vermelho: Alexandre. Local: Estádio Boca do Lobo, em Pelotas.