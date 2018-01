De virada, Ituano derrota o XV de Jaú Com uma grande virada, por 3 a 2, o Ituano derrotou o XV de Jaú, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, no encerramento da 17ª rodada da Copa Estado de São Paulo. Com a importante vitória, o time de Itu disparou na liderança do Grupo 2, com 35 pontos (nove a mais que o vice Rio Branco). O XV continua na lanterna, com sete. Melhor no começo o time da casa saiu na frente aos 16 minutos, com Thiago Vieira, e ampliou aos 44 do primeiro tempo, com Bruno. Na etapa final, o Ituano virou com dois gols de Rômulo, aos 6 e aos 14 minutos, e um de Gílson aos 33.