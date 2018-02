De virada, Ituano goleia o Remo Com uma atuação brilhante do atacante Jabá, o Ituano derrotou nesta terça-feira à noite o Remo-PA, por 5 a 2, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, o Ituano chegou à virada no segundo tempo, com três gols do atacante. André Leoni e Jales completaram o placar para o time paulista, que quebrou a invencibilidade do Remo. A partida foi disputada no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Com a vitória, o Ituano subiu para a sétima colocação, com 12 pontos. O Remo sofreu a sua primeira derrota e caiu para a 10ª colocação, com 11 pontos. O Remo iniciou a partida surpreendendo e logo no primeiro lance de ataque, marcou o primeiro gol. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, a defesa do Ituano não conseguiu afastar o perigo e Alysson aproveitou a sobra, batendo forte quase dentro da pequena área. O gol forçou o Ituano a descer ao ataque com mais força. A partir daí, quem se destacou foi o goleiro Gilberto, do Remo, que fez seguidas defesas. Aos vinte minutos, o Ituano teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas o atacante Fernando Gaúcho pegou muito mal na bola e ela subiu, parando nas arquibancadas. Apesar da cobrança perdida, o clube paulista não desanimou e seguiu na pressão, deixando os contra-ataques para o Remo. E foi numa roubada de bola que o clube paraense chegou ao segundo gol. Já nos acréscimos da primeira etapa, Márcio Belém recebeu na direita e cruzou para Junior Ferrim, que só teve o trabalho de completar para as redes. Na volta para o segundo tempo, o Ituano não perdeu tempo e descontou. Aos dois minutos, Ricardo Lopes cruzou da direita e Jabá, de carrinho, se antecipou ao goleiro do Remo e empurrou a bola para o gol. O Ituano cresceu com o gol e foi em busca da virada. Aos 13 minutos, André Leoni chutou de fora da área e a zaga conseguiu impedir o gol, mas a bola caiu no pé de Jabá. Ao tentar chutar, o atacante deu uma furada e caiu no chão. Na linha do gol, o jogador conseguiu chutar de bico, o suficiente para marcar o segundo gol. O próprio Jabá se encarregou de marcar o terceiro gol, em cobrança de pênalti. Ele chutou no meio do gol e o goleiro Gilberto chegou a encostar na bola, mas não conseguiu evitar a virada do Ituano. Nos minutos finais, o Ituano ainda marcou o quarto gol. Após cobrança de falta pela esquerda, o zagueiro André Leoni apareceu na área e escorou de cabeça para o gol aos 37 minutos. O placar foi fechado aos 48 minutos, quando o goleiro Gilberto largou a bola nos pés de Jales que só empurrou para as redes. As equipes voltam a campo apenas no dia 19. O Ituano joga fora de casa, com o Joinville-SC. O Remo atua diante da sua torcida contra o Vila Nova-GO.