De virada, Juventus derrota o Brescia A Juventus manteve sua perseguição ao líder Milan no Campeonato Italiano, ao derrotar o Brescia, de virada, por 3 a 2, em jogo válido pela 24ª rodada. Com este resultado, a equipe de Turim assume o segundo lugar com 55 pontos, três a menos que o time milanês. Mauri abriu o placar para o Brescia aos 3 minutos e Caracciolo ampliou aos 39. Miccoli, de pênalti, aos 8; Di Vaio aos 9 e Nedved aos 30 minutos do segundo tempo fizeram os gols da Juventus. No outro jogo deste sábado Modena e Parma empataram por 2 a 2.