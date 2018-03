De virada, Marília derrota o Ituano O Marília foi a Itu neste domingo e conquistou importantes três pontos na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Apesar da pouca qualidade técnica da partida, o Marília levou a melhor e bateu o Ituano, de virada, por 2 a 1. O Marília soma agora 16 pontos, na quarta colocação do Grupo 2. Já o Ituano, com a derrota, deu adeus às chances de classificação. Precisando dos três pontos, o Marília começou a partida pressionando, tentando abrir o marcador o mais rápido possível. Os atacantes Andradina e Sorato criavam boas chances de gol, mas pecavam na conclusão. Ainda sonhando com a classificação, mas jogando com cautela, o Ituano só levava perigo em contra-ataques e cobranças de falta. Quem ameaçava mais o goleiro Marcelo Cruz era o lateral-direito Ricardo Lopes, sempre perigoso nas cobranças de falta próximas a área.Sem muita emoção, o primeiro tempo foi se arrastando até o apito final do árbitro Luís Marcelo Vicentin Cansian, deixando a impressão de que os técnicos iriam mexer nas equipes no intervalo. Na volta para o segundo tempo, Nei Bala entrou no lugar de Da Silva, no meio-de-campo do Marília. O treinador do Ituano, Diolei Cândido, manteve a mesma equipe, mas poucos minutos depois, fez duas substituições. Alonso e Tita entraram, nos lugares de Lima e Jales, respectivamente. Apesar das mudanças feitas, a partida continuou sem grandes emoções. O Marília, de modo desordenado, tentava o gol, enquanto o Ituano se limitava aos contra-ataques. A partir dos 20 minutos, os times passaram a se aventurar mais ao ataque. Aos 25, Tita lançou Jabá, que não perdeu a oportunidade e colocou o Ituano na frente. O Marília não desanimou e conseguiu o gol de empate pouco tempo depois. Aos 31, Welington Amorim, que havia entrado no lugar de Daniel, aproveitou cruzamento e desviou para o gol. Nos minutos finais, o Marília foi para a pressão, buscando a vitória a todo custo. E o gol saiu, com Anderson Lobão. Aos 43 minutos, o atacante aproveitou cruzamento de Éder e marcou de cabeça. Na última rodada, marcada para o próximo domingo, às 16 horas, o Marília joga em casa com o rebaixado Oeste. O Ituano apenas cumpre tabela com o Santos, na Vila Belmiro.