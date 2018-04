De virada, Monaco elimina Lyon da Copa da França Com gol do brasileiro Nenê, o Monaco ganhou do Lyon por 2 a 1, de virada, neste domingo, e alcançou as oitavas de final da Copa da França. Boumsong abriu o placar no final do primeiro tempo, mas Nenê e o sul-coreano Chu Yong Park decretaram a vitória dos donos da casa na etapa final.