De virada, Napoli ganha e avança na Copa da Itália

NÁPOLES - No jogo que encerrou a fase de oitavas de final da Copa da Itália, nesta quarta-feira, o Napoli sofreu um pouco em casa, mas conseguiu a classificação. De virada, derrotou a Atalanta por 3 a 1, no estádio San Paolo, em Nápoles, e agora terá pela frente a Lazio, a atual campeã, novamente como mandante, no próximo dia 29, em jogo único pelas quartas.

Em campo, o técnico espanhol Rafa Benítez poupou vários jogadores titulares, como o centroavante argentino Higuaín, o volante suíço Dzemaili e o meia holandês Mertens. A novidade estava no banco de reservas: após mais de dois meses se recuperando de lesão muscular, o meia eslovaco Hamsik era opção para o decorrer do duelo contra a equipe de Bérgamo.

Nos primeiros momentos da partida, o Napoli fez pressão na saída de bola da Atalanta, mas sofreu um gol em uma jogada que é sua característica: o contra-ataque. Aos 13 minutos, Benalouane lançou Livaja pela direita e o atacante cruzou na medida no meio da área para De Luca balançar as redes. Para sorte dos napolitanos, o empate veio dois minutos depois em um belo gol do atacante espanhol Callejón, em um chute cruzado de primeira pelo lado direito da área.

Até a metade do segundo tempo, o jogo teve o domínio do Napoli, que chegou a mandar uma bola na trave com Insigne. E esta superioridade foi confirmada aos 27 minutos com o gol do atacante, após assistência de Higuaín. Em desvantagem, a Atalanta teve o zagueiro colombiano Yepes expulso, o que facilitou a vida dos napolitanos, que confirmaram a vitória e a classificação com mais um gol de Callejón, aos 35.