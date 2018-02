De virada, Olimpia vence o Cobreloa O Olimpia, do Paraguai, obteve uma importante vitória, nesta terça-feira, ao derrotar, de virada, por 3 a 2, o Cobreloa, do Chile, em Calama, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores. Com este resultado, o Olimpia, atual campeão sul-americano, mantém chances de classificação para as oitavas-de-final, ao alcançar os seis pontos ganhos, igualando-se ao Gimnasia, da Argentina, e ao Cobreloa. O time chileno abriu 2 a 0 em 13 minutos, com os gols de Luis Diaz e Martel. Gaglianone, Lopez (ainda no primeiro tempo) e Baez, aos 25 minutos da etapa final, marcaram os gols paraguaios.