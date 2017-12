De virada, Palmeiras vence e é campeão Acabou o pesadelo! Acabou a humilhação! Exatos 370 dias depois de amargar o maior vexame de sua história - o rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro -, o Palmeiras deu exemplo de superação, determinação e, acima de tudo, honradez. Num País reconhecido em todo o planeta pela força de seu futebol, mas também pela balbúrdia e desmandos na administração esportiva, jogadores, integrantes da comissão técnica e, principalmente, torcedores, abriram mão de artifícios imorais, bateram o Sport por 2 a 1, tornaram-se campeões da Série B e voltaram à elite com luta, garra e vontade. Ou seja, virtudes de verdadeiros esportistas. Noite especial também para o técnico Jair Picerni. O bom trabalho à frente do São Caetano acabou sem o reconhecimento justo pelas três derrotas seguidas em finais. Marcado, rotulado, o treinador livrou-se neste sábado do estigma de "Vicerni" e provou que pode, sim, comandar uma equipe vitoriosa. E não faltaram os tradicionais ingredientes que invariavelmente temperam partidas decisivas. Em princípio, tudo parecia conspirar contra o Palmeiras. A semana foi tensa, agitada com a marcação do jogo para o acanhado Estádio Gigante do Agreste, em Garanhuns. Com a bola rolando, ou melhor, quicando (o gramado era horroroso), o susto foi grande. O adversário faz o primeiro gol em cobrança de falta de Gaúcho aos 13 minutos do segundo tempo. Para piorar, logo em seguida Adãozinho é expulso. Quando tudo parecia caminhar de mal a pior, a redenção. Magrão, o volante que sintetizou a força e a gana desse grupo, se encarregou de dar início à histórica e emocionante virada. De cabeça, após cobrança de escanteio aos 21, recolocou os palmeirenses novamente na partida. E nem parecia que os paulistas jogavam com um atleta a menos. Muito pelo contrário. Só deu Palmeiras daí para frente. A ascensão para a Primeira Divisão já estava garantida com o empate. Mas a noite não era para se contentar com pouco. Não demorou muito para que, aos 32, o atacante Edmílson avançasse em velocidade e tocasse na saída do goleiro Maizena para sacramentar o título. E coube ao lateral-esquerdo Lúcio mostrar que descer um degrau, às vezes, é o primeiro passo para subir dois. "Muita gente não acreditava, mas nada supera a fé, a determinação", afirmou. Nenhum torcedor está indiferente ao Palmeiras hoje. Se você é palmeirense, vibre, se emocione e comemore. Se não é, limite-se a admirar. Afinal, neste sábado, o Palmeiras entrou para a história, não como campeão, pois já o fez há tempos e inúmeras vezes, mas como exemplo de dignidade e superação. E eis que surge, ou melhor, ressurge, o Alviverde imponente! ? Download dos posters dos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro 2003