De virada, Paraná derrota a Ponte O Paraná Clube venceu a Ponte Preta, por 3 a 2, neste sábado, no Estádio Pinheirão, em Curitiba (PR), e manteve a invencibilidade jogando dentro de casa. A equipe chegou a ficar atrás do marcador, mas reagiu e virou o placar. Com o resultado, o time paranaense alcançou os 14 pontos e está provisoriamente em quarto lugar, enquanto a Ponte permanece em 21º lugar com seis pontos. O Tricolor abriu o placar com Milton aos 11 minutos do primeiro tempo, Ageu contra, empatou para a Ponte aos 30. Fabrício Carvalho virou para o time paulista aos 12 do segundo tempo e Renaldo aos 24 e Ageu aos 31 fecharam o marcador. O técnico Cuca colocou sua equipe à frente, com velocidade, e aos 11 minutos Milton aproveitou um rebote do goleiro Alexandre. Com o gol, o time da casa recuou e aos 30 minutos, em uma jogada de bola parada, o zagueiro Ageu cabeceou contra seu próprio gol e empatou para os paulistas. Disposto a vencer a partida, o Paraná foi novamente ao ataque, mas desordenado, abriu espaços para a Ponte, que em um contra-ataque encontrou Fabrício livre para marcar. Após o gol, o árbitro Elvécio Zequeto expulsou Mantena e revoltou os jogadores da Ponte. Abel foi obrigado a mudar seu esquema e pagou por isso. Aos 24, Renaldo empatou depois de mais um rebote de Alexandre. Aos 31, o zagueiro Ageu se recuperou do gol contra e subiu mais que a zaga campineira para virar o placar. No final da partida, os jogadores da Ponte cercaram o árbitro. O técnico Abel Braga, revoltado, disse que o juiz tirou a vitória de sua equipe. "Não havia motivo para nada disso." Pelo lado vencedor, o técnico Cuca discordou de seu colega. "Quem teria que reclamar era o Paraná, pelos erros que ele cometeu contra nosso time." Ficha Técnica: Paraná: Flávio; Milton (Flávio Guilherme), Cristiano Ávalos, Ageu e Fabinho; Fernando Miguel (Emerson), Goiano, Fernandinho (Dennys) e Marquinhos; Caio e Renaldo. Técnico: Cuca. Ponte Preta: Alexandre Negri; Mantena, Gabriel, Gérson e Ronildo; Roberto, Romeu, Adrianinho (Ângelo) e Vaguinho (Lucas); Luizinho Vieira (Denis) e Fabrício Carvalho. Técnico: Abel Braga. Gols: Milton aos 11 e Ageu (contra) aos 30 minutos do primeiro tempo; Fabrício Carvalho aos 12, Renaldo aos 24 e Ageu aos 31 minutos do segundo tempo. Árbitro: Elvécio Zequeto (MS). Cartão amarelo: Lucas, Cristiano Ávalos, Fernando Miguel, Roberto, Ronildo, Goiano, Dennys, Renaldo e Emerson. Cartão vermelho: Mantena. Local: Pinheirão, em Curitiba.