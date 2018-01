De virada, Paraná derrota o Bahia O Paraná Clube confirmou a boa fase no Campeonato Brasileiro e venceu o Bahia, de virada, por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. O resultado manteve a equipe na quarta colocação com onze pontos, enquanto o Bahia permanece em 21º lugar com quatro pontos. Preto abriu o marcador para o Bahia, aos 33 minutos e Emerson empatou aos 35 da primeira etapa. No segundo tempo, Marquinhos, aos 13 e Caio aos 16, fecharam o placar. Disposto a defender a invencibilidade em seu campo, o técnico Cuca armou seu time ofensivamente, mas o Bahia quase marcou, em uma chance desperdiçada por Ramos. Aos 33, o Bahia marcou o primeiro gol. O meio-de-campo Preto bateu uma falta da intermediária, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Flávio. Os baianos ainda comemoravam, quando dois minutos depois Emerson aproveitou um rebote da defesa e empatou o jogo. No intervalo, Cuca mexeu em seu ataque roçando Dennys por Rodrigo Silva, e o time ganhou mobilidade. Aos 13 minutos, chegou a virada, o meia Marquinhos atacou pela esquerda, driblou Marcelo e Ramos e tocou no canto esquerdo de Emerson. Com o gol, o Bahia foi à frente, mas em um contra-ataque, aos 16, Caio apanhou a bola no meio-de-campo, passou por três marcadores e chutou forte para marcar o terceiro gol. Para Marquinhos, a vitória deu mais confiança ao time. "Agora vamos pensar no clássico contra o Coritiba", afirmou. Ficha Técnica: Paraná: Flávio; Milton, Cristiano Ávalos, Ageu e Fabinho; Goiano, Emerson, Marquinhos (William) e Dennys (Rodrigo Silva); Caio (Flávio Guilherme) e Renaldo. Técnico: Cuca. Bahia: Emerson; Guto, Marcelo Souza, Luiz Fernando e Lino; Ramos (Luis Alberto), Otacílio, Preto e Cláudio; Marcelo Nicasso (Adriano) e Nonato. Técnico: Bobô. Gols: Preto aos 33, Emerson 35 do primeiro tempo; Marquinhos aos 13 e 16 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jorge Fernando Rabello (RJ). Cartão amarelo: Milton, Marquinhos, Ageu e Preto. Local: Estádio Pinheirão, em Curitiba (PR).