De virada, Paraná derrota o Flamengo De virada, com dois gols em três minutos, o Paraná venceu o Flamengo, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Mesmo tendo melhor toque de bola, o time carioca foi derrotado pela vontade que os paranistas demonstraram sobretudo nos últimos 20 minutos do segundo tempo, quando a torcida, depois de ensaiar vaias, passou a impulsioná-los para o ataque. O time paranaense se recuperou da goleada por 6 a 1 na última rodada e agora soma seis pontos, enquanto o Flamengo continua com dois. O time carioca entrou com mais tranqüilidade. Tocando a bola de pé em pé, os jogadores foram envolvendo aos poucos os paranistas. Estes demonstravam timidez excessiva diante dos adversários e ficavam apenas observando Douglas Silva e Zinho articular as jogadas de ataque. Somente depois dos 20 minutos o Paraná mostrou um pouco de vontade para tentar ações mais contundentes e teve uma oportunidade clara com Chokito aos 32 minutos. O ditado é velho, mas serviu mais uma vez. Como o Paraná não fez, o Flamengo garantiu a abertura do placar. Aos 38 minutos, os jogadores entraram facilmente na defesa do Paraná e a bola sobrou para Rafael Gaúcho, que substituía Felipe. Ele apenas empurrou para dentro do gol. O Flamengo voltou com a mesma liberdade para o segundo tempo, tocando a bola, mas sem se aventurar no ataque. Com isso foi dando espaço para o Paraná crescer. As alterações feitas pelo técnico Paulo Campos ajudaram. Enquanto Willian deu mais consistência no meio, Adriano entrou para agitar o ataque. Aos 25 minutos, logo depois de ter entrado, o jogador recebeu na entrada da pequena área e empatou, de cabeça. E também de cabeça Galvão colocou o time paranaense à frente três minutos depois.