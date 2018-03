De virada, Ponte goleia o Vitória A Ponte Preta obteve seu melhor resultado no Campeonato Brasileiro, ao golear, neste domingo à tarde o Vitória, por 4 a 1, em pleno Estádio do Barradão, mantendo uma escrita que resiste desde de 1978 de nunca ter perdido para a equipe baiana no Brasileiro. Com um jogo feio, mas eficiente, a Ponte suportou a pressão do Vitória e se aproveitou dos equívocos do treinador do time baiano no segundo tempo. O técnico Abel Braga, da Ponte, armou um esquema forte na marcação que causou problemas para a equipe do Vitória. Com os erros do adversário provocados pela pressão, a Ponte chegou até a ameaçar o gol do Vitória com perigo como ocorreu aos 19 minutos, quando Fabrício Carvalho lançou Marquinhos, que entrava na direita pela área em diagonal, mas não conseguiu concluir com eficiência. A sorte do Vitória foi uma falta no lado direito da área da Ponte Preta aos 22. Vander levantou na altura da pequena área e Alecsandro subiu mais que toda a zaga fazendo 1 a 0 de cabeça. A equipe paulista só conseguiria empatar aos 40 minutos: na cobrança de lateral, a bola chegou na área e foi cortada com deficiência por Almir, sobrando limpa para Roger na marca do pênalti, que não teve dificuldades de, com um chute forte, fazer 1 a 1. No segundo tempo o Vitória pressionou muito, mas não conseguiu marcar pela incompetência dos seus atacantes e a catimba da Ponte Preta que conseguiu parar o time baiano na bola e nas faltas excessivas toleradas pelo juiz. A situação do Vitória se agravaria após o técnico Edinho Nazareth fazer três substituições desastrosas. Logo depois a Ponte Preta iniciou sua goleada: Jean recebeu de Ronildo pela esquerda, penetrou na área e tocou sem chances para Paulo Musse aos 38, fazendo 2 a 1. Logo depois, aos 40, Ronildo cruzou da ponta-esquerda e Romeu de cabeça marcou 3 a 1 na pequena área. No final do jogo, num contra-ataque, Jean escapou pela ponta-direita, esperou Paulo Musse sair do gol e fechou o placar. CLASSIFICAÇÃO