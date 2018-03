De virada, Portuguesa derrota o Náutico A Portuguesa derrotou o Náutico, por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira à noite, no Canindé, mas pode ter perdido seu principal jogador. O atacante Alex Alves deve viajar até domingo para Belo Horizonte, onde se apresentará ao Cruzeiro, que ofereceu cerca de R$ 2 milhões pelo artilheiro da Série B, com 14 gols. Os dirigentes dos clubes não chegaram a um acordo durante a semana, mas diante de sua grave crise financeira, a Portuguesa deve liberar Alex, que receberá salário três vezes maior do que o clube do Canindé o pagava - ou não pagava, já que seus vencimentos estão atrasados em quase três meses. Com a vitória, a Portuguesa chega a oito jogos de invencibilidade no campeonato, soma 22 pontos, em 14 jogos. No jogo desta sexta-feira, a Portuguesa começou insistindo nos lançamentos. Já o Náutico apostava nos contra-ataques rápidos. E foi num deles que o time visitante abriu o placar. Aos 17 minutos, Kuki recebeu passe da intermediária, livrou-se de César e William e bateu cruzado, sem chance para o goleiro Gléguer: Náutico 1 a 0. Graças ao atacante Alex Alves, a reação da Portuguesa demorou apenas três minutos. O artilheiro tabelou com Luiz Henrique, passou por Érlon, deu uma meia-lua em Bruno, bateu forte e empatou o jogo. A equipe da casa se animou e foi para cima. Aos 24, o goleiro Edervan fez boa defesa e evitou o segundo gol dos paulistas, depois de chute à queima-roupa de Marcos Denner. A última chance do primeiro tempo foi do volante Lello, que apareceu de surpresa na área, aos 42, e chutou forte. A bola passou com perigo. Na segunda etapa, a Portuguesa não perdeu o entusiasmo. Aos 9 minutos, Alex Alves tocou para Marcos Denner, que foi derrubado por Marcos Lucas, dentro da área. Pênalti, que Alex Alves bateu e converteu, virando o placar. O Náutico teve a chance de empatar o jogo aos 15. Em outro rápido contra-ataque, Kuki tocou com perigo, na saída de Gléguer. A bola passou perto do gol. A equipe visitante se abriu e partiu para o ataque. Aos 28, Marcos Denner tabelou com Alex Alves, mas bateu desequilibrado e perdeu boa oportunidade para a Portuguesa. Um minuto depois, a chance foi do Náutico: Juliano desperdiçou um ótimo cruzamento e tocou por cima do gol. O técnico Heriberto Cunha, do Náutico, tentou tornar a equipe mais ofensiva, colocando em campo os atacantes Luciano e Júnior Ferrim, mas a Portuguesa, com uma boa postura tática, administrou o resultado positivo. A equipe do Canindé volta a jogar contra Mogi-Mirim, dia 1º, em Mogi-Mirim.