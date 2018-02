De virada, River derrota Deportivo O River Plate, da Argentina, assumiu o segundo lugar no Grupo 1 da Copa Libertadores da América, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, de virada, por 2 a 1, o Deportivo Cali, da Colômbia. Com este resultado, o River soma seis pontos, contra nove do líder Deportivo. Emelec, do Equador, e Libertad, do Paraguai, têm quatro pontos cada. Castilho abriu o placar para o Deportivo, aos 27 minutos do primeiro tempo. Cavenagui empatou, aos 36, para o River. Coudet garantiu a vitória para a equipe argentina, aos 25 minutos da etapa final.