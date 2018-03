De virada, River derrota o Tolima Em uma virada sensacional, por 3 a 2, o River Plate, da Argentina, derrotou o Tolima, da Colômbia, nesta quinta-feira, na cidade colombiana de Ibague. Com este resultado, o time argentino assumiu a liderança do Grupo 6 da Taça Libertadores da América, com sete pontos. O Tolima soma dois, contra cinco do Táchira, da Venezuela. A lanterna é do Libertad, do Paraguai, que acumula apenas um ponto. Todos os gols saíram no segundo tempo. Montenegro abriu o placar aos cinco minutos para o River. Ciciliano, aos 18, e Peña, aos 23, viraram para o Tolima. Cavenagui, aos 44 e 46, garantiu a vitória argentina.