De virada, Santos derrota Guarani: 2 a 1 O Santos é novo líder do Campeonato Brasileiro depois de vencer, de virada, o Guarani por 2 a 1, neste sábado, em Campinas. O time alcançou os 24 pontos, mesmo número do Cruzeiro. E torce por uma derrota do Inter (22 pontos) contra o Criciúma, neste domingo, para fechar a 12ª rodada no primeiro lugar. O Cruzeiro, decidindo a Copa do Brasil com o Flamengo, não joga pelo Brasileiro. E o Guarani perdeu a primeira partida em casa. A festejada liderança veio embalada com o 1000º gol do time na história do Campeonato Brasileiro. "É muito bom entrar para a história do clube. Vou receber a plaquinha pelo gol, é de lei", disse o garoto Douglas, autor do milésimo. O Santos não começou bem a partida. Diego, muito bem marcado pelo volante Emerson, não jogou nada no primeiro tempo. Saiu calado para o intervalo. Robinho também quase não pegou na bola. Mas saiu reclamando das condições do campo. A grama, disse Robinho, atrapalhou Santos. "O gramado está prejudicando o nosso time, que toca muito a bola. Está muito irregular. O jeito é chutar de longe. Vamos ver o que dá para fazer no segundo tempo." Não foi apenas "a grama" que não deixou o time santista jogar. A marcação do Guarani, elaborada pelo técnico Pepe, funcionou sem nenhum reparo. Emerson controlou Diego; Nenê e Robinho ficaram perdidos entre os três zagueiros Paulão, Bruno e Juninho. Elano e Renato também não tiveram espaço para manobrar o ataque. E Léo, mais preocupado com as jogadas de efeito do que pensar pelo time, foi bem marcado por Simão. O Santos não andou. Cauteloso como sempre, Pepe jogou para marcar e buscar o gol nos contra-ataques. Leão copiou Pepe com três zagueiros e cinco no meio-de-campo. Mudança de esquema que não deu certo e desfigurou o time acostumado ao 4-4-2. Quando Leão percebeu que a tática não funcionava, o Guarani já vencia por 1 a 0. O gol foi de Wagner que, aproveitou um contra-ataque, e tocou por cobertura sem chance para Fábio Costa, aos 31. Para não perder o costume, Leão passou a criticar a arbitragem na tentativa de esconder os erros do seu time. Infernizou o quarto árbitro. Criticou o bandeirinha e gesticulou muito contra o juiz Wellington Abade. Fez o seu show no final do primeiro tempo para contabilizar o lucro no segundo. Na volta do intervalo, o técnico santista desmanchou o esquema e voltou ao tradicional 4-4-2, com Reginaldo Araújo na lateral - Preto saiu -; e Douglas na vaga de Robinho. Leão também foi até Abade fazer algumas reivindicações. As manobras do treinador funcionaram. O Santos voltou com outra atitude. E Abade, pressionado. Com 7 minutos, expulsou o volante Emerson, do Guarani. Pepe foi obrigado a trocar o atacante Rodrigão pelo volante Leandro Guerreiro. O time de Campinas recuou com medo do empate. O momento era do goleiro Jean. Dos 10 aos 25 minutos, fez três defesas quase impossíveis. Aos 29, a casa caiu. Douglas, de cabeça, empatou - foi o 1000º gol do Santos na história do Campeonato Brasileiro. Três minutos depois, Elano confirmava a virada em um lance de sorte - o 1001º, gol que rendeu ao jogador R$ 10 mil de cortesia da Bombril, patrocinadora do clube. Depois da virada, gastou o tempo. A liderança do Brasileiro, ao lado do Cruzeiro, estava garantida. Ficha Técnica Guarani ? Jean; Bruno Quadros, Paulão e Juninho; Simão, Émerson, Marquinhos, Alex e Reinaldo (Esquerdinha); Rodrigão (Leandro Guerreiro) e Wágner. Técnico ? Pepe. Santos ? Fábio Costa; André Luis, Preto (Reginaldo Araújo) e Pereira; Elano, Paulo Almeida (Rubens Cardoso), Renato, Diego e Léo; Robinho (Douglas) e Nenê. Técnico ? Emerson Leão. Gols ? Wágner aos 31 minutos do primeiro tempo; Douglas aos 29 e Elano aos 32 do segundo. Árbitro ? Cleber Wellington Abade. Cartão amarelo ? Simão, André Luís Cartão vermelho ? Emerson. Local ? Brinco de Ouro. Classificação