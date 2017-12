De virada, Santos derrota o Vitória O Santos fez sua parte, o problema é que o Cruzeiro não dá chances de o time se aproximar da liderança. Na Vila Belmiro, os santistas chegaram a ficar atrás no placar, mas, infinitamente superiores, viraram para 3 a 1. Nos primeiros minutos, sem Diego, suspenso, o time mostrava dificuldade em armar as jogadas. Claramente faltava um atleta que segurasse a bola, que tabelasse com os atacantes, Robinho principalmente. Robinho, aliás, apareceu bem e partiu dele a maior parte dos lances do Santos. Os outros jogadores é que não ajudaram. Apesar de um ou outro lampejo que lembrava o grande Santos que ressurgiu nas últimas rodadas, o time não teve um início de partida inspirado. O Vitória, mero coadjuvante, quando tinha alguma chance, vacilava. Como quando Alecsandro, aos 36, recebeu na frente de Fábio Costa, driblou o goleiro e, em vez de marcar, recuou para Renato. Alguns minutos antes, aos 20, o Vitória teve gol anulado. Fábio Costa não conseguiu segurar cobrança de falta e Zé Roberto colocou a bola para dentro. O juiz Sérgio Cristiano, entretanto, marcou impedimento. A situação era muito clara. 1 a 0 ou 10 a 0, tanto fazia para os santistas. O que importava era garantir três pontos e, essencialmente, torcer por um mau resultado do adversário direto pelo título, o Cruzeiro, que, em Belo Horizonte, nem tomou conhecimento do Grêmio. A ansiedade dos santistas logo no início do segundo tempo era evidente. As jogadas simplesmente não saíam. Enquanto isso, o coadjuvante ameaçava atrapalhar o ator principal. O gol do Vitória veio aos 14 minutos, com Alecsandro, de fora da área. Demorou para o vice-líder do campeonato engrenar. Mas, quando engrenou, precisou de apenas três minutos para virar o jogo. Aos 18, Alex, de cabeça, empatou. Aos 20, outra boa notícia. Dudu Cearense foi expulso. Aos 21, Jerri virou em uma trama santista. O técnico Leão teve participação decisiva no resultado. Percebeu o problema na armação e, no intervalo, pôs Jerri no lugar de William. Jerri fez o segundo e deu início ao lance que originou o terceiro. Aos 37, o meia enfiou bola para Robinho avançar e encontrar Fabiano sozinho: 3 a 1. Placar final. Pena que o Cruzeiro fez 3 a 0 no Grêmio.