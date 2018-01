De virada, São Caetano bate Criciúma O São Caetano quebrou o jejum de mais de um mês sem vitória, ao superar o Criciúma, por 3 a 2, de virada, neste domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. O time do ABC, agora com quatro pontos, também fez as pazes com sua torcida e readquiriu a confiança. O time catarinense continua com três pontos. Para esquecer as duas últimas derrotas em casa, diante do Palmeiras pelo Campeonato Paulista e Botafogo-RJ pela Copa do Brasil, o São Caetano entrou em campo imprimindo um ritmo forte e adotando um posicionamento bastante ofensivo. O Criciúma, como esperado, se fechou na defesa para explorar os contra-ataques. Aos 25 minutos, ainda saiu na frente, quando Luciano cobrou falta e Delmer, livre, dominou no peito antes de marcar. O gol tirou a tranqüilidade do time da casa que não se acertou até o fim do primeiro tempo. Na volta do vestiário, o técnico Mário Sérgio deixou claro seu desejo de ver o time diferente. Ele promoveu suas três alterações. Os laterais Marlon e Fábio Santos, além do atacante Adhemar saíram para as entradas de três meias ofensivos: Raulen, Anaílson e Denni. O arrojo foi recompensado por uma bonita virada. Denni empatou aos 16 minutos, quando até driblou o goleiro. O zagueiro Serginho, de cabeça, desempatou aos 26 minutos. Tocando bem a bola, o São Caetano parecia perto da vitória, mas levou um susto aos 29 minutos quando Cristiano aproveitou um rebote do goleiro Silvio Luiz para empatar. Mas o São Caetano não se entregou e buscou a vitória, que veio aos 42 minutos com Marcinho, depois de receber passe de Capixaba e tocar na saída do goleiro. Mas a tarde era mesmo de sustos. Aos 46 minutos, Cametá cabeceou na trave após cruzamento de Paulo Baier. Ficha Técnica: São Caetano: Sílvio Luiz; Marlon (Anaílson), Daniel, Serginho e Fábio Santos (Haulen); Marco Aurélio, Mineiro, Matheus e Capixaba; Adhemar (Denni) e Marcinho. Técnico: Mário Sérgio. Criciúma: Fabiano; Paulo Baier, Cametá, Luciano e Luciano Almeida; Cléber Gaúcho, Paulo César, Saulo (Cléber) e Dejair; Tico (Guilherme) e Delmer. Técnico: Edson Gaúcho. Gols: Delmer aos 25 minutos do primeiro tempo; Denni aos 16, Serginho aos 26, Cristiano aos 29 e Marcinho aos 42 minutos do segundo. Árbitro: Elvecio Zechetto (MS). Cartão amarelo: Cleber, Paulo Baier, Lucaino Almeida, Paulo César, Denni e Capixaba. Local: Estádio Anacleto Campanella.