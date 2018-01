De virada, Sport bate Palmeiras por 3 a 2 O jogo que tinha tudo para ser uma bela festa alviverde se transformou numa grande dor de cabeça para o Palmeiras. A derrota para o Sport, por 3 a 2, neste sábado à tarde, no Parque Antártica, além de impedir a classificação antecipada para o quadrangular decisivo da série B do Campeonato Brasileiro, encheu o time de responsabilidade. Mas as chances do Palmeiras ainda são boas. Basta um empate na terça-feira, contra o Brasiliense, em Brasília, para assegurar matematicamente a classificação. O Palmeiras deu toda a pinta de que iria massacrar o Sport. O gol de Vágner Love aos 10 minutos parecia ratificar a certeza da torcida palmeirense, que mais uma vez lotou o Parque Antártica. Para completar o quadro de otimismo, o time jogava bem e chegava com facilidade até a área adversária. Antes do gol de Love, Daniel já havia perdido uma chance de ouro aos 3 minutos, cabeceando da pequena área para fora. Qualquer adversário no lugar do Sport teria sucumbido diante de tanta pressão. Mas o time de Hélio dos Anjos surpreendeu pela segurança. Manteve a mesma proposta de jogo e deixou claro que enfrentaria o Palmeiras de igual para igual. Comprovou isso na prática com um futebol de boa qualidade. Verdade que a reação só foi possível porque o Palmeiras também relaxou na marcação. Talvez imaginando que a vitória já estivesse assegurada, o time de Jair Picerni deu espaço demais ao adversário. A reação começou a se desenhar aos 18 minutos, numa cobrança de falta pela meia-direita: Gaúcho acertou uma bomba de pé direito e venceu Marcos. O empate fragilizou o Palmeiras. Os minutos seguintes foram de grande dificuldade. O Sport tomou conta do jogo e passou a criar outras chances. Marcos fez uma boa defesa aos 20, Gaúcho quase faz outro de falta aos 24, e Sílvio Criciúma perdeu mais uma chance aos 29. A defesa palmeirense passou a falhar seguidamente. Até que aos 31 minutos, Weldon fez 2 a 1 de cabeça. No segundo tempo o Palmeiras melhorou com a entrada de Muñoz no lugar de Élson. Aos 19 minutos, Edmilson enfim empatou com um belo gol de cabeça, aproveitando uma falha do miolo de zaga pernambucano. O resultado dava ao Palmeiras a classificação antecipada ao quadrangular decisivo. Mas o Sport surpreendeu de novo, aos 38 minutos, quando Marcinho derrubou Valdir Papel na área. Cleber cobrou bem o pênalti e fez 3 a 2. Na jogada seguinte o Palmeiras teve a chance de igualar o marcador, com um pênalti bem marcado em cima de Vágner Love. O próprio Vágner assumiu a responsabilidade da cobrança mas errou feio, jogando por cima do gol de Maizena.