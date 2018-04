De virada, Torino vence Brescia O Torino obteve uma vitória dramática, neste sábado, por 2 a 1, diante do Brescia, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Turim perdia por 1 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo. Yllana abriu o placar para a equipe da casa, aos 7 minutos da etapa final. Ferrante, aos 38, e Vergassola, aos 42, deram a vitória ao Torino. Com este resultado, o Torino chega aos 23 pontos (nona colocação), enquanto o Brescia segue correndo risco de rebaixamento, com 19 pontos, na 14ª posição. A rodada prossegue neste domingo com mais oito partidas: Bologna x Chievo, Inter x Parma, Fiorentina x Milan, Juventus x Atalanta, Lazio x Perugia, Lecce x Piacenza, Udinese x Roma e Verona x Venezia.