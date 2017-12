De virada, Uruguai derrota Chile O Uruguai derrotou, de virada, neste sábado à tarde, o Chile, por 2 a 1, em Montevidéu, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Alemanha de 2006. Rodrigo Meléndez abriu o placar para o Chile aos 21 minutos de jogo. Javier Chevantón empatou para o Uruguai aos 31 ainda do primeiro tempo. Adrián Romero, aos dois minutos da etapa final, garantiu a vitória uruguaia. O Uruguai soma seis pontos e fica ao lado do Brasil, que neste domingo enfrenta o Peru, em Lima. O Chile segue com quatro pontos, juntamente com a Argentina. As Eliminatórias têm mais três jogos previstos para este sábado: Colômbia x Venezuela, Paraguai x Equador e Argentina x Bolívia.