De volta à boa forma, Kuranyi leva Schalke à vitória

Kuranyi, que espera um novo chamado da seleção alemã para a Copa do Mundo, fez o gol da vitória aos três minutos do segundo tempo, aproveitando um cruzamento de Jefferson Farfan pela direita.

O Nuremberg, penúltimo com 12 pontos, atrapalhou os anfitriões com uma nova defesa que inclui o brasileiro Breno, emprestado do Bayern de Munique, e acertou a trave duas vezes.

Os visitantes tiveram o controle do jogo no início, contendo a ofensiva do Schalke e quase abrindo o placar quando Angelos Haristeas aproveitou uma trapalhada do zagueiro Marcelo Bordon e chutou na trave.

O Schalke, que venceu seus quatro últimos jogos na liga alemã, obteve o gol da vitória aos três minutos do segundo tempo quando o peruano Farfan escapou de seu marcador na ala direita e cruzou para a área, onde Kuranyi se esticou para conferir.

O Nuremberg, que assistia à estreia do técnico Dieter Hecking, se recusou a entregar os pontos, mas deu azar novamente aos 23 da segunda etapa quando o grego Haristeas fez uma bela troca de passes com o reserva Christian Eigler, mas teve seu disparo ao gol desviado pelo goleiro Manuel Neuer.

O Leverkusen lidera a tabela com 38 pontos após 18 partidas depois do êxito de 4 a 2 sobre o Mainz no sábado. O Bayern de Munique é o terceiro com 36 pontos após bater o Hoffenheim por 2 a 0 na sexta-feira.

Veja os resultados da rodada:

Domingo:

Cologne 2 x 3 Borussia Dortmund

Schalke 04 1 x 0 Nuremberg

Sábado:

Bayer Leverkusen 4 x 2 Mainz

Borussia Moenchengladbach 1 x 2 Bochum

Eintracht Frankfurt 1 x 0 Werder Bremen

Hamburg 2 x 0 Freiburg

Hanover 0 x 3 Hertha Berlim

VfB Stuttgart 3 x 1 Wolfsburg

Sexta-feira:

Bayern de Munique 2 x 0 Hoffenheim