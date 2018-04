De volta à elite, Portuguesa sonha com mais renda

A torcida comemorou, os jogadores fizeram festa. E a diretoria respira aliviada. O acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro recoloca a Portuguesa no patamar dos grandes clubes e, mais do que isso, fará com que mais dinheiro entre nos cofres do clube. Veja também: Crônica do jogo: Coritiba 2 x 0 Portuguesa Classificação Calendário / Resultados Nos últimos anos, a Lusa tem sobrevivido graças à colaboração de empresários e dos próprios dirigentes, que tiram dinheiro do bolso para não deixar a folha salarial atrasar. Com o título da A2 do Campeonato Paulista e, agora, com o acesso no Brasileiro, a Portuguesa vai tentar caminhar com suas próprias pernas. "Vamos dar um salto grande de qualidade", comemorou o presidente da Lusa, Manuel da Lupa. "Vamos sair mais na mídia e provavelmente conseguir melhores patrocínios. E nossos jogadores vão aparecer mais." O dinheiro que a Lusa vai receber já deve aparecer com a venda dos direitos de atletas. Diogo - principal jogador do elenco -, apesar de ter renovado até 2012, deve deixar o clube no ano que vem. "É só alguém pagar a multa de R$ 50 milhões", disse o presidente. O próprio técnico Vagner Benazzi entrega que as negociações já começaram. "Há três ou quatro jogadores que estão sendo negociados com a Europa. A Portuguesa precisa fazer uma boa base financeira", explicou. Benazzi fala com razão. A Lusa não pode e não deve rejeitar nenhum negócio. Com dívidas em torno de R$ 200 milhões, o clube fez um acordo com o TRT-SP neste ano para negociar e parcelar as dívidas trabalhistas, centralizando todos os processos em uma vara única. O fato foi comemorado pelos dirigentes lusitanos. Para se ter uma idéia, a Lusa recebeu da Federação Paulista de Futebol (FPF) R$ 80 mil de cota de tevê pela participação na Série A2 de 2007. No ano que vem, já na divisão de elite, o valor sofrerá expressivo acréscimo. Subirá para R$ 1,3 milhão. E, mesmo assim, Manuel da Lupa reclamou. "Eles estão de brincadeira, eu respeito os times do interior, mas não dá para comparar a Portuguesa com eles", disse o dirigente. O anúncio das cotas foi feito na segunda-feira e teve a seguinte divisão: os quatro "grandes" clubes vão receber R$ 7 milhões contra R$ 1,3 milhão do restante. "Já falei que é preciso rever isso. Como vou conseguir pagar minhas contas? Não dá mais pra ficar vivendo às custas dos outros", esbravejou o presidente da Lusa. Manuel da Lupa reclama porque acha que seu clube merece mais do que os outros, por toda a história da Portuguesa no futebol nacional. Uma história que, lamentavelmente, foi manchada nos últimos anos. E que agora todos lutam para resgatá-la. "Antes o pessoal passava longe do Canindé. Hoje os atletas já querem jogar aqui", garantiu o presidente. No ano que vem, Benazzi pede cinco ou seis jogadores "de nível de Série A" para o time brigar por títulos. Acredita, assim, que a Lusa lutará de igual para igual com as grandes equipes. "Pelo que estou vendo, sem dúvida nenhuma vamos brigar", afirmou o treinador.