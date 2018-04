De volta à primeira divisão, Newcastle perde de novo no Inglês

O Newcastle está fazendo um retorno frustrante à primeira divisão do futebol inglês. Neste domingo, o time comandado pelo técnico Rafa Benítez perdeu mais uma. Desta vez, a derrota foi para o Huddersfield Town, que também subiu de divisão ao fim da temporada passada, pelo placar de 1 a 0.

Na abertura do campeonato, no fim de semana passado, o Newcastle perdera para o Tottenham, atual vice-campeão, por 2 a 0, diante de sua torcida. O revés deste domingo foi mais dolorido, por ser diante de um rival mais modesto. O único gol da partida foi marcado por Aaron Mooy aos 5 minutos do segundo tempo.

Com duas derrotas em dois jogos, o Newcastle segue sem pontuar e já flerta com a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o time de Rafa Benítez tentará os primeiros pontos na tabela diante do West Ham, em casa, no sábado que vem.

Por outro lado, o Huddersfield já desponta como possível surpresa do campeonato. Vindo da segundona, o time venceu as duas partidas disputadas na elite do futebol inglês e soma seis pontos. Na estreia, bateu o Crystal Palace por 3 a 0.