De volta à seleção, Douglas Costa diz ser possível parar Messi

Douglas Costa foi dos poucos jogadores da última era Dunga a ter caído nas graças da torcida brasileira. Também era um dos três jogadores com idade acima dos 23 anos escolhido para disputar a Olimpíada do Rio. Mas uma sequência de lesões acabou lhe tirando dos Jogos e, depois, das primeiras partidas na seleção principal sob o comando de Tite.

Finalmente recuperado, ele foi convocado para os jogos contra Argentina e Peru e demonstra confiança para a retomada. "É o momento certo para voltar à seleção", afirmou nesta entrevista ao Estado, em que o jogador do Bayern de Munique diz não ter preferência por posição e que espera "por coisas boas" no trabalho com Tite.

O atacante também falou sobre a saída de Dunga, técnico que o lançou na seleção. "São trocas que o futebol precisa, que acontecem. Se não fosse assim, seria um futebol chato."

Na temporada passada você teve como treinador o Pep Guardiola. Agora, é treinado por Carlo Ancelotti, dois dos mais consagrados técnicos do mundo. Como é trabalhar com eles?

São caras fantásticos, inteligentes, que realmente ajudam os jogadores a encontrarem os melhores espaços no campo. Com o Ancelotti, acho que o grupo inteiro tem um pouco mais de diálogo, mas o Pep também conseguiu dialogar com a gente e colocar o que ele realmente queria.

Havia tratamento individual?

Com o Ancelotti eu conversei um pouco menos até agora, porque estou voltando de lesão. Mas com o Pep sim, a toda hora, a todo momento. O Ancelotti sempre colocou que eu fazia parte do time e a maneira como ele queria que eu jogasse. E, agora que voltei a jogar, ele colocou como tinha falado.

Sobre esses problemas de lesão, que inclusive lhe deixaram de fora da Olimpíada, como tem encarado?

Foi bem difícil. Nunca fui de ter muita lesão, e ao mesmo tempo nunca tive uma quantidade de jogos como tive no ano passado. Mas, depois do tempo de recuperação, conhecendo mais as taças, Bundesliga, os campeonatos que a gente vem disputando, consegui conciliar a recuperação com treinos e jogos importantes. Acho que agora é o momento certo para voltar à seleção.

Jogar pela seleção é diferente?

É sim. Desde pequeno a gente sonha vestir a camisa da seleção brasileira e acho que estar nesse nível, de (fazer) 20 jogos pela seleção, é importante para mim. É o que sempre sonhei.

Você defendeu a seleção em um momento conturbado do time, e agora volta com o Brasil em alta. Isso influencia?

Para mim não influencia tanto, porque os esquemas eram sempre parecidos. Mas é claro que fazer parte do time num bom momento é bem melhor do que quando está mais conturbado. Facilita mais as coisas, e quero aproveitar isso.

Como viu a saída do Dunga?

Ele foi o cara que me lançou na seleção, mas o futebol tem disso. O Pep também me lançou no Bayern e agora veio o Ancelotti. São trocas que o futebol precisa, que acontecem. Se não fosse assim, seria um futebol chato.

Qual a expectativa de trabalhar sob o comando do Tite?

Nunca trabalhei com ele, assim como com o Ancelotti. Acho que coisas novas estão vindo e vai ser legal. Novidades boas sempre me trazem alegria e confiança para jogar futebol.

Tem preferência por posição?

Não. No Bayern eu nunca escolhi aonde jogar, e na seleção também não escolho. Eu procuro espaço e, se estiver ao meu alcance, o treinador pode me colocar na posição que quiser. Claro que não tem como eu jogar de zagueiro, mas tudo que for viável para mim, estou à disposição.

Qual a expectativa por jogar ao lado do Neymar novamente?

Já joguei várias vezes, então não tem muita expectativa. Ele me conhece, eu conheço ele. Conheço todos os jogadores que aí estão.

O próximo jogo do Brasil será diante da Argentina, que passa por um momento instável. Como prevê a partida?

É um clássico, independentemente do momento da Argentina. Vai ser um jogo difícil 'pra' caramba, mas a seleção tem capacidade de sair vitoriosa.

Há um jeito de parar Messi?

Há, sim: jogando bola, como a gente vem jogando. Se a gente estiver com a bola ele não vai participar. É assim que a gente joga no Bayern, e acho que assim será com o Tite. Ele é um cara que sabe muitas coisas e sabe o que precisa fazer.

O jogo será no Mineirão, e a última vez que o Brasil atuou lá protagonizou o maior fiasco de sua história. Isso pesa?

Não. É uma seleção diferente, com muitos jogadores que não estiveram lá. Todos, como brasileiros, sofreram muito, mas é um time diferente e o momento da seleção é outro. Até mesmo a torcida, pelo momento como o Brasil está jogando, pode chegar, sentar e torcer pelo Brasil. Até porque é uma oportunidade incrível, começo da era do Tite e não vai parar por aqui.

O Peru é antepenúltimo e está praticamente fora da briga por classificação. Isso ajuda para a partida em Lima?

Não muda nada. Será um jogo de vida ou morte pra eles, e vai ser um jogo tão difícil quanto contra a Argentina. Quando se trata de seleção sempre é difícil.