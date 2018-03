De volta ao Cruzeiro, lateral Mayke já projeta títulos na temporada

O jogo entre o Cruzeiro e o Tricordiano encerrou uma sequência de sete meses de afastamento do lateral Mayke. Após sofrer com problemas físicos, o jogador pôde enfim voltar aos gramados no domingo, na vitória do time de Belo Horizonte, por 2 a 1, em rodada do Campeonato Mineiro.

Em seu retorno, Mayke mostrou estar completamente recuperado. Tanto que jogou os 90 minutos da partida. "Todo jogador precisa da confiança da comissão técnica, dos jogadores e dos torcedores. Foi um muito bom ter esta volta, estava ansioso. Fiquei feliz de ter voltado aos gramados. Fazia um bom tempo que não jogava. Procurei ajudar nossa equipe e, graças a Deus, fizemos um bom jogo", comenta o lateral.

Empolgado com a aguardada volta aos jogos, Mayke projeta a temporada 2017 e até fala em títulos. "O Mayke de 2017 vai procurar dar o máximo, fazer boas partidas para sempre dar alegria para os torcedores. Como todo jogador, projeto fazer bons jogos e ir em busca de títulos, porque é isto que te faz marcar o nome na história e dar alegrias aos torcedores", promete o jogador.

Em boas condições físicas, Mayke se coloca à disposição do técnico Mano Menezes para a sequência de jogos do Cruzeiro, que disputará ao mesmo tempo o Campeonato Mineiro, a Copa da Primeira Liga e a Copa do Brasil nas próximas semanas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Agora é seguir em frente porque são muitos campeonatos e o Mano vai precisar de todos. Quando ele precisar, temos que estar firmes para agarrar estas oportunidades com tudo para ser titular no decorrer dos campeonatos", afirma.