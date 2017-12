De volta ao Fluminense, Cavalieri se diz 'zerado' e exalta Abel

O jogo desta terça-feira entre Fluminense e Criciúma abrirá a segunda edição da Copa da Primeira Liga e será especial para o goleiro Diego Cavalieri. Afinal, o duelo, agendado para Juiz de Fora, vai marcar o fim de um longo período de inatividade para o jogador, que sofreu uma grave lesão na coxa esquerda em setembro do ano passado. Cavalieri revelou que não foi fácil esperar tanto tempo para retornar e garantiu que está 100%.

"São quatro meses e meio, quase cinco. Nunca tinha ocorrido isso na minha carreira, um período longo, uma lesão grave. Foi um processo de aprendizado grande. Agora, treino sem limitação, sem dor, estou zerado. Pude começar a pré-temporada, era uma das preocupações no ano passado. Graças a Deus e ao trabalho de todo o departamento médico e da fisioterapia, comecei bem o ano. Estou 100% e espero fazer uma boa temporada", disse.

Cavalieri também destacou que o Fluminense terá que lidar com a ansiedade no compromisso pela Primeira Liga, por se tratar da estreia na temporada da equipe, agora sob o comando de Abel Braga. Mas ele garantiu que isso não vai afetar o desempenho dentro de campo.

"É sempre um recomeço, todo o começo de temporada gera ansiedade. É o primeiro jogo, a gente tem bastante renovação no elenco. O treinador, já vitorioso, também está retornando. Todos os jogos geram ansiedade, mas a gente está acostumado", afirmou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abel, aliás, é um velho conhecido de Diego Cavalieri, afinal, eles já trabalharam juntos no Fluminense em outra oportunidades, sendo campeões estaduais e do Brasileirão em 2012. O goleiro espera que a presença do técnico ajude o time a ser mais estável em 2017.

"Ele cobra bastante, tenta tirar o máximo e cada jogador. Espero que a passagem seja vitoriosa de novo. Temos de trabalhar juntos para fazer o Fluminense vitorioso de novo. No ano passado ganhamos a Primeira Liga, mas tivemos altos e baixos. São dois Brasileiros alternando. Fizemos uma parte boa, outra ruim. Precisamos de estabilidade na temporada", comentou.