De volta ao futebol brasileiro, Renê Simões estréia no Coritiba

Renê Simões tem um currículo pra lá de variado em sua carreira de treinador. Levou a Jamaica para a Copa de 1998, na França, foi medalha de prata na Olimpíada de Atenas (2004) com a seleção brasileira feminina e até dezembro do ano passado comandava a seleção sub-23 do Irã. Agora, o objetivo é levar o Coritiba de volta à elite do futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, pela Série B, fará sua estréia contra o Brasiliense. Na sexta colocação, com 9 pontos, o Coritiba pode chegar à liderança com uma vitória (o Fortaleza, no topo, tem 12) e com os tropeços de São Caetano e Criciúma, que também jogam nesta sexta-feira. Renê Simões, entretanto, pede calma. Sabe que o time precisa melhorar muito se quiser subir para a divisão principal. "Temos de trabalhar melhor o nosso passe. O passe, para o futebol, é como as palavras para uma conversa", filosofa o treinador. "Se as palavras não forem ditas corretamente, a conversa não sai." No começo da semana, o site oficial do clube publicou uma carta de Renê Simões endereçada aos torcedores. O pedido era para que os fãs do Coritiba tenham calma e paciência. "Foi importante esta carta", afirma o treinador. "O Coritiba vive um momento delicado, de eleições. É um time grande, com boa torcida, mas seus principais adversários (Paraná e Atlético) estão na primeira divisão. Temos que administrar esta turbulência." O momento financeiro do clube realmente não é dos melhores. E o treinador, que assinou contrato até o fim do ano, sabe que reforços dificilmente chegarão. Mesmo assim, acredita que pode melhorar a qualidade da equipe. "Sempre há um jeito. Na crise, use a criatividade", ensina Renê Simões. Ainda sem conhecer muito a equipe, Renê Simões avisa que está na fase de avaliação. E dá o recado: "Neste começo vamos ter de contar muito com a sorte. E depois é que vem a competência."