De volta ao São Paulo, Reinaldo promete assistências e sonha com títulos

O lateral esquerdo Reinaldo, que voltou para o São Paulo depois de dois anos emprestado, deve ser titular na estreia do time tricolor no Paulistão, nesta quarta-feira à noite, diante do São Bento. O atleta aposta em sua maturidade para ajudar a equipe a voltar a lutar por títulos.

+ Campeonato Paulista começa nesta quarta com jeito de ‘laboratório’

"Representa muito para mim porque é uma volta depois de dois anos. Fiz um bom trabalho na Ponte Preta (2016) e na Chapecoense (2017). Volto mais maduro, com a cabeça tranquila para mostrar meu trabaho e para conquistar títulos, entrar na história do clube", avalia o atleta, à SPFC TV.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reinaldo promete utilizar sua característica ofensiva em campo pelo São Paulo. "Aprendi a chegar na frente, a ver meus companheiros bem colocados para dar assistências e fazer gols. Vou fazer isso no São Paulo também, tenho certeza que vou dar assistências e, se der para fazer gols, vou fazer também."

O último encontro de Reinaldo com a torcida tricolor foi tenso. Com a camisa da Chapecoense, no empate por 2 a 2 com a equipe de Dorival Junior pela 33ª rodada do Brasileirão 2017, o lateral fez o dele, deu assistência, e foi bastante vaiado, enquanto apareciam os primeiros rumores de seu retorno ao Morumbi em 2018.

"Vestir essa camisa mais uma vez é inexplicável", explica Reinaldo. "É o clube que me deu muitas oportunidades de 2013 a 2015, me deu apoio e condição de trabalho, e eu aprendi muito. Aqui é minha casa, meu lugar e vou fazer de tudo para ajudar o São Paulo a conquistar algo muito grande nessa temporada."

O lateral acredita no trabalho do técnico Dorival Junior e projeta uma boa estreia no Paulistão. "O Dorival faz um excelente trabalho para a gente estar bem e estrear com vitória. A meta é vestir a camisa do São Paulo com muita garra e dando meu melhor dentro de campo. Vamos conquistar nossos objetivos."