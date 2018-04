De volta ao time, Alex Silva cobra vitória no São Paulo contra a Portuguesa

SÃO PAULO - Depois de ficar fora das últimas três partidas do São Paulo, o zagueiro Alex Silva será uma das novidades da equipe no confronto deste domingo, contra a Portuguesa, no Canindé, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Considerado uma peça-chave no time são-paulino, o jogador disse que o clube precisa voltar a vencer já diante do rival paulistano para entrar com confiança na estreia da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Treze, na Paraíba.

"Sabemos que temos de melhorar e será um jogo difícil. Temos de ter uma boa atuação para ir bem contra o Treze sem pressão na quarta-feira. Espero que o time possa vencer e mostrar um grande futebol. O São Paulo vive de vitórias", ressaltou Alex Silva, em entrevista publicada neste sábado pelo site oficial do São Paulo.

O jogador também comentou o fato de que espera fazer valer, a partir deste domingo, o apelido de "monstro" que ganhou dos torcedores são-paulinos, tendo em vista o seu espírito de luta exibido dentro de campo.

"É um apelido que a torcida me deu, pelo fato de ter várias cicatrizes, de jogar com o olho roxo. Através do meu Twitter eu comuniquei que o monstro está de volta. Cada vez fico mais surpreso com este carinho. Procuro me dedicar bastante para sempre executar um bom futebol e honrar a camisa do São Paulo", disse o atleta, que retornou ao São Paulo depois de ter sido emprestado pelo Hamburgo, da Alemanha.

Veja também:

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time