De volta ao time, Diego Souza prevê jogo difícil do São Paulo contra o Santos

Recuperado de um edema na coxa esquerda, Diego Souza se prepara para voltar a campo depois de de desfalcar o São Paulo contra o Bahia. Ele deve ser titular contra o Santos, no clássico marcado para o próximo domingo no Morumbi.

O meia-atacante prevê dificuldades contra os rivais do litoral. "Independentemente de ser um clássico, a fase do atacante tem que ser boa para tentar ajudar o time. E precisamos dos três pontos para encostar na parte de cima da tabela. Será um jogo difícil, mas temos conquistar um resultado positivo", analisou ao site oficial do clube.

Para Diego Souza, o apoio da torcida em casa fará a diferença. O São Paulo perdeu apenas uma vez no Morumbi neste ano - justamente para o Santos, por 1 a 0, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

"A torcida é importante sempre. Nos momentos difíceis, eles nos jogam para cima e faz a gente ficar mais fortes", disse o jogador. Diego Souza é o artilheiro do São Paulo na temporada com cinco gols.