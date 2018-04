De volta ao Vasco, Gian aposta no equilíbrio para vencer O zagueiro Gian será uma das novidades do Vasco na partida contra o Duque de Caxias, sábado, no Maracanã. Depois de cumprir suspensão automática contra o Guarani, ele retorna ao time e aposta no equilíbrio da equipe para conquistar a quarta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro.