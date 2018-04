De volta, argentino Cañete agradece nova chance de atuar pelo São Paulo

SÃO PAULO - De volta ao São Paulo após período de empréstimo na Portuguesa, o meia Cañete deve ser aproveitado pelo técnico Muricy Ramalho nesta temporada. Satisfeito com a sua nova realidade, o argentino agradece a oportunidade dada pelo clube e espera retribuir a confiança com a conquista de títulos.

"Estou muito feliz e gostaria de agradecer o São Paulo, porque me deu essa chance. Pude reencontrar os meus companheiros e já estava com saudades do clube. Tenho trabalhado firma nesses primeiros dias de pré-temporada, porque quero conquistar títulos aqui", afirmou, ao site oficial do São Paulo.

Cañete avaliou como positiva a sua passagem pela Portuguesa, afinal, conseguiu disputar partidas em sequência, com boas atuações, na sua avaliação. "Consegui jogar várias partidas na Portuguesa e peguei ritmo de jogo. Minha forma física melhorou bastante e isso foi importante. Além disso, mostrei o meu futebol e do que sou capaz. Senti que estava bem e estou pronto para ajudar o São Paulo", disse.

Nessa volta, Cañete reencontrou dois laterais com quem já atuou em outros clubes: Clemente Rodríguez, que está encostado e deve deixar o São Paulo, e o recém-contratado Luís Ricardo. E o argentino fez elogios a ambos.

"Conheço muito bem os dois. Joguei com o Clemente no Boca Juniors e ele unia bem o grupo. É um cara muito parceiro, gente boa e que ganhou tudo lá. Todos conhecem a história dele, porque trabalha duro e se empenha bastante. E o Luis Ricardo, que jogou comigo na Portuguesa, é diferenciado. Ele sabe muito de futebol. É habilidoso, bacana e concentrávamos juntos. Espero que esse ano seja de conquistas pra gente, porque esse grupo merece", finalizou.